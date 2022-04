CBF altera local de Ferroviário X Botafogo-PB pela Série C

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) mudou o local da partida entre Ferroviário x Botafogo-PB. A partida estava marcada para o Estádio Domingão, em Horizonte, mas foi realocada para o Estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará. A solicitação foi feita pelo Ferroviário.

O duelo diante do Botafogo-PB marca o retorno de partidas oficiais ao Elzir Cabral desde 16 de fevereiro, quando empatou em 1 a 1 contra o Pacajus, pela 7ª rodada do Campeonato Cearense. Pela Série C, a equipe estava mandando as partidas na Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte.

A partida será realizada no domingo (1°), às 15h (horário de Brasília). Vale ressaltar que devido à ausência de iluminação, o Elzir Cabral pode receber jogos apenas no período diurno.