CBF altera local da partida entre Porto Velho x Ferroviário pela 5ª vez; confira mudança

Após nota emitida pela Prefeitura do Rio de Janeiro, que proibia a realização de partidas entre clubes de outros estados ou competições interestaduais no munícipio, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou na noite desta terça-feira (23) o local do confronto entre Porto Velho/RO x Ferroviário, pela 1ª fase da Copa do Brasil.

Anteriormente marcado para o Estádio São Januário, o duelo que acontece nesta quinta-feira (25), às 15h30, será disputado no Estádio de Los Larios, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

É a quinta mudança realizada pela entidade que gere o futebol brasileiro no confronto entre Porto Velho x Ferroviário. Em virtude das restrições dos estados para combater à pandemia da Covid-19, o duelo passou de Rondônia para Goiânia. Posteriormente, para Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Porém, após decisão municipal, a partida foi alterada para o Estádio São Januário e, agora, para o Estádio de Los Larios, em Duques de Caxias, no Rio de Janeiro.

A equipe coral segue se preparando para o duelo marcado para esta quinta-feira (25). Na última segunda-feira (22), o Ferroviário realizou a bateria de testes RT-PCR, obedecendo o protocolo da Confederação Brasileira de Futebol. Nesta terça-feira (23), os atletas treinaram pela manhã.