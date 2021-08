CBF altera jogo do Fortaleza contra o Cuiabá para uma segunda-feira

A partida entre Fortaleza e Cuiabá, pela Série A do Brasileiro de 2021, sofreu mudança de data e horário. Prevista para o próximo sábado (28) às 19 horas, o duelo foi adiado para segunda-feira (30), às 21h30. O local permanece a Arena Castelão, no confronto da 17ª rodada.

O motivo da mudança, segundo nota da CBF, foi "opção do clube mandante, com a concordância da emissora detentora".

O Fortaleza é o 3º colocado da Série A do Brasileiro com 31 pontos em 16 rodadas e faz grande campanha. O Cuiabá está ameaçado de rebaixamento, com 17 pontos.

Tabela

O jogo contra o Cuiabá será logo após o duelo de ida das quartas de finais da Copa do Brasil, no dia 25 contra o São Paulo no Morumbi, às 21h30. Após o duelo com o Dourado, o Leão enfrenta o Bahia, no dia 4 de setembro, fora de casa.