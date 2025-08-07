Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CBF altera data do confronto entre Fortaleza e Mirassol pela Série A do Campeonato Brasileiro

O confronto é válido pela 21ª rodada do campeonato nacional

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 11:37)
Jogada
Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida entre Fortaleza e Mirassol, pelo segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro.

O confronto válido pela 21ª rodada, que inicialmente estava marcado para o dia 23 de agosto, sábado, às 16h, na Arena Castelão, foi remarcado para o dia 24, domingo, às 18h30. O local foi mantido.

No primeiro turno, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Campos Maia, em Mirassol. Martínez abriu o placar para o Tricolor, enquanto Cristian empatou para o time da casa aos 47 do 2º tempo. 

 

Assuntos Relacionados
Foto de Fortaleza e Mirassol

Jogada

CBF altera data do confronto entre Fortaleza e Mirassol pela Série A do Campeonato Brasileiro

O confronto é válido pela 21ª rodada do campeonato nacional

Samir de Carvalho* Há 57 minutos

Jogada

Bola de Ouro 2025: veja todos os finalistas indicados ao prêmio

Times, técnicos e jogadores brasileiros estão entre os indicados pela France Football

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Marlon Freitas, jogador do Botafogo, deixa jogo de ambulância e é desfalque contra o Fortaleza

Jogada

Jogador do Botafogo deixa jogo de ambulância e é desfalque contra o Fortaleza; veja vídeo

Marlon Freitas caiu desacordado após sofrer uma concussão cerebral na Copa do Brasil

Daniel Farias 07 de Agosto de 2025
Goleiro Santos em ação pelo Athletico-PR

Jogada

Emprestado pelo Fortaleza, Santos pega três pênaltis e é herói do Athletico-PR na Copa do Brasil

O goleiro de 34 anos ajudou a eliminar o São Paulo nas oitavas de final

Alexandre Mota 07 de Agosto de 2025

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (7)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta quinta-feira, dia 7 de agosto de 2025

Daniel Farias 07 de Agosto de 2025

Jogada

Atlético-MG supera Flamengo nos pênaltis, se vinga de 2024 e vai às quartas da Copa do Brasil

Galo perdeu em casa, mas ganhou nas penalidades

Agência Estado 07 de Agosto de 2025