CBF altera data do confronto entre Fortaleza e Mirassol pela Série A do Campeonato Brasileiro
O confronto é válido pela 21ª rodada do campeonato nacional
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) alterou a data da partida entre Fortaleza e Mirassol, pelo segundo turno da Série A do Campeonato Brasileiro.
O confronto válido pela 21ª rodada, que inicialmente estava marcado para o dia 23 de agosto, sábado, às 16h, na Arena Castelão, foi remarcado para o dia 24, domingo, às 18h30. O local foi mantido.
No primeiro turno, as equipes ficaram no empate por 1 a 1 no Estádio Campos Maia, em Mirassol. Martínez abriu o placar para o Tricolor, enquanto Cristian empatou para o time da casa aos 47 do 2º tempo.
