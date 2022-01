CBF altera data de jogo do Ceará e estreia no Castelão em 2022 será no Clássico-Rei

O primeiro jogo em casa do Ceará na temporada 2022 deve ser um Clássico-Rei. Isso porque, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), mudou a data do jogo que seria a estreia do Alvinegro em casa em 2022, contra o Globo-RN no Castelão, de 1º de fevereiro para o dia 8.



Com isso, o primeiro jogo em "casa" do Vovô na temporada seria logo um Clássico-Rei, já que a partida da 3ª rodada está marcada para o dia 5 ou 6. Vale lembrar que o mando de campo do duelo é do Fortaleza, ou seja, ainda que com a capacidade reduzida, será o primeiro contato da torcida do Vozão com o time na temporada 2022.



A justificativa da CBF para a mudança a impossibilidade do Castelão receber jogos por dias consecutivos, já que a partida entre Floresta e Fortaleza, na mesma rodada, está marcada para o dia 2.



Confira a justificativa em comunicado



"Ajuste de tabela com a concordância da federação do clube visitante e da emissora detentora dos direitos de transmissão, tendo em vista a impossibilidade de utilização da Arena Castelão por dois dias consecutivos, conforme comunicado".



Estreia



A estreia do Ceará na temporada 2022 está definida, diante do Sergipe, no dia 29, às 17h45 no estádio Batistão, em Aracaju (SE).

