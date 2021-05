CBF aguarda resposta da Anvisa sobre vacina da Conmebol; demais países iniciam imunização

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda aguarda uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para recebimento das doses da vacina contra a Covid-19 doadas pela Conmebol. Enquanto isso, países como Paraguai e Uruguai já começaram a imunizar atletas desde a semana passada.

Por enquanto, o único time brasileiro vacinado é o Atlético-GO. Os jogadores receberam a primeira dose na última quinta-feira (6), em Assunção, quando enfrentaram o Libertad-PAR pela Sul-Americana.

Legenda: O Atlético-GO foi vacinado em ação da Conmebol na cidade de Assunção, no Paraguai Foto: divulgação / Conmebol

A Conmebol recebeu da farmacêutica chinesa Sinovac um lote de 50 mil vacinas e, além de enviar doses para os países do continente, montou um posto de imunização em sua sede no Paraguai. Lá já foram vacinadas as delegações de times que viajaram ao Paraguai para disputar jogos Copa Libertadores e da Sul-Americana.

Para os clubes que tomaram a vacina durante a estadia no Paraguai ainda não está definido quando e onde vão receber a segunda dose. Essa questão logística ainda será divulgada pela Conmebol.

A Associação Uruguaia de Futebol (AUF) iniciou o processo de vacinação dos atletas no estádio Centenário, em Montevidéu. No Paraguai, o processo de imunização está avançado. A federação local montou um posto de vacinação. No sábado (8), começaram a ser aplicadas as primeiras doses para os times de futebol feminino.