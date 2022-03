CBF aciona Fifa para transferir Brasil x Argentina para exterior

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) tem o interesse de transferir a partida entre Brasil x Argentina para o exterior. O jogo seria realizado em São Paulo, mas foi suspenso por determinação da Anvisa em setembro de 2021, devido à quebra de protocolos sanitários. A informação é do ge.

Vale ressaltar que a confirmação da partida foi realizada pela Fifa, em fevereiro de 2022, mas não teve uma nova data definida. O confronto é válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa.

“Nosso pleito na Fifa é de que esse jogo seja um só, tanto o amistoso, como esses jogos das Eliminatórias (da Copa). Que seja esse jogo contra Argentina, mas ainda está indefinido. Esperamos resolução em breve”, explicou Juninho Paulista, coordenador da Seleção Brasileira.

Isso porque, antes da Copa do Qatar, a Fifa liberou datas para amistosos de seleções, mas a CBF não conseguiu fechar nenhum acordo para uma partida contra uma equipe nacional da Europa.

O intervalo é entre 30 de maio e 14 de junho, com chance de realização de três confrontos. Até a Copa, marcada para iniciar em 21 de novembro, como duelo oficial, o time encara Chile e Bolívia pelas classificatórias do Mundial. Na tabela, a Seleção está na liderança e com vaga assegurada.