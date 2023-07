Cavani se aproxima de saída do Valência e pode acertar com o Boca Juniors, diz jornal argentino

Cavani pode estar de saída do Valência. O centroavante, que chegou a ser pretendido pelo Grêmio em 2020, deve acertar sua ida para o Boca Juniors. O clube espanhol estaria disposto a facilitar a saída do atleta. A informação é do jornal argentino "Olé".

Cavani não balança as redes desde dezembro de 2022. Além disso, o jogador tem um alto salário. A saída dele representaria alívio nas contas do clube. O atleta tem mais um ano de contrato com o Valência.

O jornal argentino diz ainda que Riquelme, presidente do Boca, aguarda a saída de Cavani do Valência para negociar a ida do atleta para o clube. Outro ponto importante é que o jogador deseja ficar mais perto da família, no Uruguai.

Ainda de acordo com o Olé, o clube argentino não confirma o interesse nem qualquer contato com o jogador. No entanto, reforça que o Boca fez ao menos duas investidas enquanto Cavani estava de férias.

O jogador uruguaio deixou o PSG em 2020, época em que recebeu oferta do Grêmio. No entanto, ele acabou acertando com o Manchester United. Após deixar a Inglaterra, o jogador foi para Valência. Porém, o atleta não viveu boa fase, marcando apenas sete gols durante o tempo no clube espanhol.