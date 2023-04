Cavalos criados no Ceará da raça Quarto de Milha brilham em competição na Argentina e Chile

Os cavalos da raça Quarto de Milha da Fazenda Haras Claro foram destaque em concorridas provas na Argentina e Chile. Nos últimos meses, na Argentina, os animais Manhattan Lake (Granite Lake e Darling Bryan-pais) e ZigZag Lake Jess (Granite Lake e Jessicas Secrets), foram os grandes destaques.

Já no Chile, Ostra For Me (Corona For Me e BP Jesies Flintstones-pais) soma vitórias expressivas.

Conquistas

Vitoriosa, a campeã nacional Fazenda Haras Claro dentre suas conquistas marcantes está o tricampeonato no GP Potro do Futuro - Darling Bryan , Mr. Holland Blue e Fortaleza Toll. Além de premiações e recordes, cabe o destaque de criações como melhor da temporada em Sorocaba. Além disso, soma-se um registro especial no Jockey Club Brasileiro - Hipódromo da Gávea (RJ). Na única corrida de animais Quarto de Milha ali disputa, uma criação da Campeã Nacional Fazenda Haras Claro - Fortune Nobre foi o vencedor. Vale lembrar que na Gávea só correm animais Puro Sangue Inglês - PSI .