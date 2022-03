Caucaia x Iguatu: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

Vai começar a primeira semifinal do Campeonato Cearense 2022. O Caucaia recebe o Iguatu neste domingo (6), no Estádio João Ronaldo, em Pacajus. A partida de ida terá início às 16 horas.



Na fase classificatória, a Raposa Metropolitana terminou a competição em primeiro lugar. Com a campanha, garantiu a vaga na Copa do Brasil e agora vem empolgada para buscar o título do Cearense.



O Azulão terminou em quarto na primeira fase do estadual e chega cheio de moral após eliminar o Ceará, então um dos favoritos ao título, nas quartas de final.

ONDE ASSISTIR

O streaming Nordeste FC transmite o jogo.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caucaia: Josué; Igor Jacaré, Matheus, Guto, Jair Pitbull; Leylon, Vanaderlan e Ceará; Iury Tanque, Everton e Goiaba. Técnico: Roberto Carlos

Iguatu: Léo; Ray, Uesles, Marcondi e Dodó; Talys, Bruno Ocara, Bruno Menezes e Romário; Patuta e Romário Becker. Técnico: Washington Luiz.

FICHA TÉCNICA:

Caucaia x Iguatu

Data e hora: 06/03, às 16 horas

Local: Estádio João Ronaldo, em Pacajus.