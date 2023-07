Caucaia x Ferroviário pela Série D: confira onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário enfrenta o Caucaia neste domingo (2), às 16 horas no estádio Raimundão, em Caucaia pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Já classificado para a 2ª Fase como líder do Grupo 2 com 28 pontos, o Tubarão da Barra busca a melhor campanha geral nas 4 rodadas finais para decidir em casa nos mata-matas. Já o Caucaia precisa vencer para se manter com chances de classificação. A Raposa é a 7ª colocada com 9 pontos, 5 do G4.

Ciel ainda fora

O lateral-esquerdo Mattheus Silva volta a ser opção para o técnico Paulinho Kobayashi. Os atletas Ciel e Tarcísio seguem em transição com o departamento físico e serão desfalques. Além deles, o zagueiro Alisson e o atacante Deizinho, serão poupados neste confronto .

.

Palpites



Onde Assistir

A partida terá transmissão da F.SportsTV

Prováveis escalações



Caucaia

Célio, Ceará, Túlio, Adriano, Patryck Annes, Wilker, Leomir, Guto, Bravo, Juliano e Vanderlan. Técnico: Lamar

Ferroviário

Douglas Dias, Wesley, Geninho, Éder Lima, Lincoln, Vinícius Paulista, Marconi, Brayan, Gabryel Martins, Abner e Kiuan. Técnico: Paulinho Kobayashi

Ficha técnica | Caucaia x Ferroviário

Local: Raimundão

Data: 2/07/2023

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro Thayslane de Melo Costa (FIFA) SE

Árbitro Assistente 1: Eleuterio Felipe Marques Junior CE

Árbitro Assistente 2: Ana Carolina Lima de Souza CE