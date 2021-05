Caucaia e Ceará se enfrentam neste domingo (9) no estádio Raimundo do Oliveira, em Caucaia, pelo Campeonato Cearense 2021. O Vozão é o 4º colocado com 4 pontos, já a Raposa, tem -3 pontos após 2 derrotas em 3 jogos e perda de 6 pontos por escalação de um jogador irregular. Acompanhe o jogo com a narração da Verdinha e em nosso tempo real:

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte