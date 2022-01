Caucaia vence Pacajus de virada na estreia do Campeonato Cearense 2022

O Caucaia iniciou o Campeonato Cearense 2022 vencendo o Pacajus de virada por 2 a 1 na tarde deste sábado (8), no estádio Domingão.

A equipe comandada por Michel Guerreiro abriu o placar aos 35 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, Edson subiu mais alto e cabeceou para o fundo das redes.

Na volta do intervalo, a partida seguiu equilibrada para as duas equipes e só aos 33 minutos a rede voltou a balançar. Vitinho deixou tudo igual para o Caucaia após erro na saída de bola do Pacajus. Nos acréscimos, Mateus Maranguape, em jogada ensaiada, lançou a bola em cobrança de falta e Roni Lobo cabeceou na segunda trave, virando o placar para a raposa metropolitana.

PRÓXIMA RODADA

O Caucaia enfrenta o Ferroviário, às 15h, no estádio Domingão. Já o Pacajus encara o Iguatu, às 16h, no estádio João Ronaldo. As partidas acontecem na terça-feira (11) e são válidas pela 2ª rodada da competição.

LEIA TAMBÉM Jogada Mercado da bola: acompanhe a chegada e saída de jogadores do futebol brasileiro