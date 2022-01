Caucaia vence Maracanã por 1 a 0 e se isola na liderança do Campeonato Cearense; veja resultados

O Caucaia venceu o Maracanã por 1 a 0 nesta quinta-feira (27), no Estádio João Ronaldo, em Pacajus, pela 7ª rodada do Campeonato Cearense. Vitinho marcou o único gol da partida. O duelo marcou o encerramento do 1° turno do certame estadual.

Com o resultado, a Raposa Metropolitana chegou aos 20 pontos, se isolando na liderança. O Maracanã, por sua vez, figura na 3ª colocação, com 9 pontos.

A equipe de Roberto Carlos volta a campo no domingo (30), às 16h, contra o Pacajus, no Estádio João Ronaldo, enquanto o Maracanã enfrenta o Atlético-CE, às 15h, no Domingão.

Veja resultados da 7ª rodada do Campeonato Cearense

Atlético-CE 1 x 1 Pacajus

Ferroviário 4 x 0 Crato

Caucaia 1 x 0 Maracanã

Icasa 1 x 0 Iguatu

Próxima rodada do Estadual

30/01 - Atlético-CE x Maracanã, às 15h, no Estádio Domingão

30/01 - Crato x Icasa, às 15h30, no Estádio Mirandão

30/01 - Ferroviário x Iguatu, às 15h30, no Estádio Elzir Cabral

30/01 - Pacajus x Caucaia, às 16h, no Estádio João Ronaldo