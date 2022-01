Caucaia vence Iguatu por 2 a 1 e permanece na liderança do Campeonato Cearense

O Caucaia venceu o Iguatu por 2 a 1, nesta segunda-feira (24), no Estádio Morenão, em Iguatu, pela 6ª rodada do Campeonato Cearense. Vanderlan, aos 15, e Iury Tanque, aos 26 minutos, marcaram os gols da Raposa. Otácilio Marcos, aos 43 minutos, descontou para o Azulão.

Com o resultado, a Raposa Metropolitana mantém a liderança do Estadual. Com 16 pontos, soma cinco vitórias e um empate em seis partidas.

A equipe de Roberto Carlos volta a campo na quinta-feira (27), às 16h (horário de Brasília), contra o Maracanã, no Estádio João Ronaldo, em Pacajus.

Veja resultados da 6ª rodada do Campeonato Cearense 2022

Maracanã 2 x 3 Icasa

Crato 0 x 2 Atlético-CE

Pacajus 1 x 4 Ferroviário

Iguatu 1 x 2 Caucaia

Próxima rodada do Estadual

27/01 - Atlético-CE x Pacajus, às 15h, no Estádio Domingão

27/01 - Ferroviário x Crato, às 15h30, no Estádio Elzir Cabral

27/01 - Icasa x Iguatu, às 16h, no Estádio Inaldão

27/01 - Caucaia x Maracanã, às 16h, no Estádio João Ronaldo