Caucaia se manifesta no Dia da Mentira contra notícias falsas

O dia 1° de abril é conhecido mundialmente por ser o Dia da Mentira. Porém, nesta quinta-feira, o Caucaia Esporte Clube decidiu suspender as mentiras e combater as Fake News acerca da pandemia da Covid-19.

🚫 Se for pra cancelar, cancele o que prejudica! Neste 1º de abril, decidimos não fazer brincadeiras, e sim desmentir algumas notícias falsas dos últimos dias, que formam o 2º maior vírus atual. #FakeNewsNão 🚫 pic.twitter.com/x7qVd8dNlL — Caucaia Esporte Clube (de 🏠) (@CaucaiaEC) April 1, 2021

A ação de marketing da Raposa Metropolitana foi divulgada nas redes sociais, com o intuito de desmentir notícias falsas que frequentemente circulam nas plataformas digitais. Para o Gerente de Marketing e eSports do Caucaia, Diogo Fonteles, os planos eram outros, mas, devido ao aumento no número de casos e óbitos no Brasil, decidiram seguir um caminho diferente do convencional.

“Nós estávamos com planos há algumas semanas para fazer uma brincadeira convencional, por conta do momento mais leve que nosso perfil passava. Porém, com a situação em que vivemos atualmente, nos últimos dias viemos pensando como seguir um caminho diferente, passar uma mensagem importante sobre às fake news e continuar nosso trabalho de ações sociais nas redes. Fizemos uma pesquisa sobre fake news já refutadas das últimas semanas, e selecionamos as que foram para a publicação.”

A postagem viralizou nas redes sociais, ganhando alcance nacional, sendo repercutido por profissionais da comunicação e torcedores de equipes do estado e do Brasil. Para Diogo, a ação é cumprimento do dever social do Caucaia.

“Esperávamos um bom resultado mas os números e elogios ultrapassaram muito a meta. Queremos aproveitar a visibilidade que ganhamos para cumprir nosso dever social do esporte. Felizmente, vem dado certo. Não é a primeira e nem a última ação, já planejamos outras nos próximos meses. Queremos incentivar outros clubes a seguir esse caminho.”

Objetivos do Caucaia

O Caucaia tem como principais objetivos ser um clube humano, representativo e vitorioso. Na última segunda-feira (29), a Raposa Metropolitana lançou seu Guia de Identidade Visual, destacando o posicionamento da equipe, propondo-se a realizar ações de apoio e alerta contra situações sofridas pelas minorias.

Nossos posicionamentos e objetivos de marca. 💡 pic.twitter.com/PwALh1VkFp — Caucaia Esporte Clube (de 🏠) (@CaucaiaEC) March 29, 2021