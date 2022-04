Caucaia inicia nesta terça-feira a venda ingressos para 1º jogo da Final contra o Fortaleza

O Caucaia divulgou, nesta segunda-feira (18), os valores dos ingressos para o confronto contra o Fortaleza que acontece na próxima sexta-feira (22), às 21h15, na Arena Castelão, pela 1ª partida da final do Campeonato Cearense de 2022. As vendas serão iniciadas a partir desta terça-feira (19).

As entradas estarão à venda para as duas torcidas nas lojas Leão 1918 em Fortaleza e em Caucaia, a loja fica no térreo do Shopping Iandê.

O Caucaia informou que haverão ingressos com valores promocionais: os sócios torcedores do Fortaleza pagam meia-entrada e mulheres de ambas as torcidas também.

Veja os valores abaixo:

Torcida do Fortaleza

Arquibancada inferior Sul: R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Arquibancada inferior Central: R$ 50 (inteira) / R$25 (meia)

Arquibancada Superior Central: R$ 40 (inteira) / R$20 (meia)

Setor Premium: R$ 70,00 (inteira) / R$ 35 (meia)

Torcida do Caucaia

Setor Inferior Norte: R$ 30 inteira / R$ 15 meia

Post do Caucaia

