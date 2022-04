Caucaia deve jogar finalíssima do Cearense sem goleiro reserva contra o Fortaleza

Finalista do Campeonato Cearense, o Caucaia deposita todas as fichas no goleiro Célio, que teve boa atuação contra o Fortaleza no empate em 0 a 0 da última sexta-feira (22).

Não é apenas força de expressão. Célio não deve ter um substituto no banco de reservas da finalíssima deste domingo contra o Tricolor do Pici. É que o goleiro Josué, outro arqueiro remanescente no elenco da Raposa está com lesão em um dos ombros e não deve ter condições de compor sequer o banco de reservas.

A informação foi confirmada pelo Caucaia, que ressalta que Josué ainda deve fazer um teste de última hora para saber se pode ser relacionado para a partida.

Mas devido ao estágio da lesão, as possibilidades são grandes do time metropolitano atuar somente com o goleiro titular e rezar para que nada aconteça com ele. Se houver necessidade de substituição, um jogador de linha pode ter de defender a meta.

Tudo igual

O Caucaia conquistou um grande resultado ao empatar o primeiro jogo com o Fortaleza e não tem desvantagem alguma com relação ao favorito Tricolor do Pici. Se houver um novo empate, o Cearense será decidido nas penalidades. Qualquer vitória para ambos os lados garante troféu.