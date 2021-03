Caucaia bate Pacajus e assume liderança do Cearense; Icasa vence Crato em Clássico do Cariri

O Caucaia bateu o Pacajus de virada por 4 a 2 nesta quarta-feira (10), no Ronaldão, pela abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense, assumindo a liderança da competição por maior número de gols que o Fortaleza.

A Raposa marcou com Vanderlan mas levou a virada ainda no 1º tempo com Diego Palhinha e Bili. Porém, na 2ª etapa, empatou com Ciel e virou com Roni Lobo, fechando o placar com Xandy.

Já o Crato venceu o Clássico do Cariri diante do Icasa por 1 a 0 no Mirandão com gol de Robinho na etapa inicial e fica na 4ª posição.

Os compromissos da 2ª rodada do Cearense ainda não têm datas nem horários definidos pela Federação.