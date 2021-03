Caucaia anuncia saída de oito atletas do elenco; lista tem Magno Alves e Ciel

A diretoria do Caucaia anunciou a saída de oito atletas do elenco principal para a temporada de 2021. Com a suspensão do Campeonato Cearense e a redução de receitas, o clube busca alternativas para equilibrar as contas e a folha salarial.

A medida principal foi rescindir o contrato com os atacantes Magno Alves, Vanderlan e Ciel. O último firmou vínculo com o Salgueiro-PE, agremiação que defendia antes de retornar ao futebol cearense.

A Raposa Metropolitana também anunciou que cinco jogadores serão emprestados. A lista registra: o zagueiro Roni Lobo, o volante Guto, os meias Zé Oliveira e Everton, além do atacante Hugo.

O Estadual foi paralisado após realização da rodada de abertura da 2ª fase devido ao decreto do governador Camilo Santana (PT) de restrição ao novo coronavírus. Em campo, o Caucaia venceu o Pacajus por 4 a 2 - ocupando a liderança pelos critérios do regulamento. Na etapa inicial da competição, a equipe terminou em 4º, com três vitórias em sete partidas.

Saídas do elenco do Caucaia:

ZAG - Roni Lobo (lista de empréstimo)

VOL - Guto (lista de empréstimo)

MEI - Zé Oliveira (lista de empréstimo)

MEI - Everton (lista de empréstimo)

ATA - Hugo (lista de empréstimo)

ATA - Magno Alves (rescisão contratual)

ATA - Ciel (rescisão contratual)

ATA - Vanderlan (rescisão contratual)