Cauan Gomes, sobrevivente de incêndio no CT do Flamengo, retorna ao Sub-17 do Fortaleza

O time Sub-17 do Fortaleza ganhou, nesta quarta-feira (9), reforço no ataque com a volta de Cauan Gomes para o clube. O cearense, que sobreviveu ao incêndio no CT do Flamengo em 2019, ainda estava atuando pelo rubro-negro.

"Estou muito contente em voltar ao clube que me revelou. Espero chegar bem, fazendo o meu papel, procurar ajudar a equipe. Trazer muitos títulos para o Fortaleza e conquistar muitas outras coisas aqui. É um clube muito importante para mim, que sempre me abraçou. Então, estou muito feliz!", revelou Cauan após sua contratação.

Natural de Maracanaú, o atleta de 17 anos tem ainda passagem pelo Estação e pelo Santa Cruz, ambos times cearenses com base na Capital. O adolescente, que foi descoberto no projeto de futsal tricolor Leõezinhos, irá reforçar o Fortaleza Sub-17, que atualmente disputa o Campeonato Brasileiro da categoria.

Cauan salvou amigos de incêndio

Em 2019, Cauan foi um dos três sobreviventes da tragédia do Ninho do Urubu, como é conhecido o CT do Flamengo na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O menino, à época com 14 anos, quebrou uma janela de vidro para salvar outros dois companheiros de treino: Francisco Dyogo Bento Alves, também cearense, e Jhonatan Cruz Ventura, natural do Espírito Santo.

O incêndio deixou 10 adolescentes com idades entre 14 e 17 anos mortos.