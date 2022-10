Catar registra mais de 1,5 milhão de solicitações de visto para período da Copa do Mundo

O Cartar registrou mais de 1,5 milhão de solicitações para obter um cartão Hayya, que serve como visto de entrada e permanência para participar da Copa do Mundo de 2022, que começa em 20 de novembro, anunciou um funcionário local neste domingo (16).

Segundo Saad Al-Suwaidi, chefe do centro de serviços Hayya em Doha, entre 1,5 e 1,7 milhão de pessoas fizeram a solicitação no portal Hayya, a 35 dias do início do Mundial de futebol.

O cartão Hayya é obrigatório para todos os não residentes que pretendam viajar para o Catar a partir de 1 de novembro. O pedido só pode ser feito após a compra de ingressos para assistir a jogos de futebol e reserva de alojamento.

Este cartão permite ainda aos seus titulares o acesso gratuito aos transportes comuns, assim como a algumas 'fan zones'.

O Catar prevê a visita de mais de um milhão de torcedores estrangeiros até a final, em 18 de dezembro, enquanto centenas de milhares de habitantes do emirado também compraram ingressos.

Para lidar com o fluxo de fãs de futebol, o país também fortalecerá sua capacidade aeroportuária e instalações de fronteira terrestre. Os dois aeroportos da capital, Doha. podem receber cerca de 150.000 chegadas por dia, estimaram as autoridades.