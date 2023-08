Castelão é liberado, e Fortaleza anuncia data para início de check-in para jogo contra América (MG)

O Fortaleza usou suas redes sociais para anunciar que o início do check-in para o duelo da volta contra o América Mineiro, pela Sul-americana, será liberado na próxima segunda-feira (28). Já os ingressos da partida serão vendidos a partir da terça-feira (29), nas lojas oficiais do clube. Com isso, o Tricolor ratifica a liberação da Arena Castelão para ser o palco no jogo. O local da partida ainda estava indefinido devido as condições do gramado.

O Leão entrará em campo na próxima quinta-feira (30), às 19h, contra o América (MG). No jogo da ida, o Tricolor venceu por 3 a 1, abrindo boa vantagem e encaminhando sua vaga para a semifinal. Na segunda, o sócio tricolor precisa apenas acessar o site sociofortaleza.com.br para garantir presença.

Veja os horários:

10h: Conselheiro e Proprietário

13h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)

16h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)

19h: Leão Fiel, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)

VENDA DE INGRESSOS E VALORES

É possível adquirir ingressos nas lojas físicas ou online, de acordo com a disponibilidade. Na internet, basta acessar o Leão Tickets. O torcedor também pode ir até as Lojas Leão 1918, Arena Leão ou Tricolaço para comprar os bilhetes.

Gramado em melhor estado

O Diário do Nordeste apurou que as principais melhorias de gramado, levadas em conta pela Conmebol, foram a densidade do campo (mais volume de folhas por metro quadrado), principalmente no setor norte (à esquerda do setor premium), e melhoria na coloração das últimas duas faixas também do lado norte, que estava amarelada por ser o espaço que recebe menos raios solares.