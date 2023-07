Cassiano é o novo reforço do Fortaleza Basquete Cearense para o NBB

Cassiano é o novo reforço do Fortaleza Basquete Cearense. O armador de 26 anos chega para a temporada 23-24 do Novo Basquete Brasil (NBB). O anúncio foi feito pelo clube nesta segunda-feira (10).

O jogador tem passagens pelo Rio Claro, Mogi e Franca (SP). O atleta foi destaque como armador da equipe de Rio Claro, com médias de 11.0 pts e 11.8 de eficiência. Além disso, é o atual vencedor do Torneio de Habilidades no último Jogo das Estrelas do NBB.

Cassiano é a terceira contratação do Carcalaion. O argentino Orresta, também armador e ex-capitão do Gimnasia de Comodoro da La Liga Argentina, além do ala Eddy Carvalho, que defendeu o São José, também estão confirmados no time. Já Dexter e McClanahan renovaram com o tricolor.

Ficha Técnica: