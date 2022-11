Caso Valério Luiz: ex-presidente de time de série A é condenado pela morte de radialista

O ex-presidente do Atlético-GO, Maurício Sampaio, foi condenado pelo júri a 16 anos de prisão em regime fechado, no fim da noite dessa quarta-feira (9), em Goiânia, Goiás, pela morte do radialista esportivo Valério Luiz. Ele é apontado como o mandante do assassinato, realizado em julho de 2012, e que teria sido motivado pelas críticas constantes do profissional ao clube.

Condenados pela morte do radialista Valério Luiz

Além do antigo dirigente do time, também foram condenados por planejamento e envolvimento no homicídio os policiais militares Ademá Figueredo e Urbano de Carvalho Malta, e o açougueiro Marcos Vinícius Pereira Xavier. As informações são do portal g1.

Após três dias de julgamento na capital goianiense, o júri decidiu as seguintes sentenças:

Maurício Sampaio , apontado como mandante, foi condenado a 16 anos de reclusão;

, apontado como mandante, foi condenado a 16 anos de reclusão; Urbano de Carvalho Malta , acusado de contratar o policial militar Ademá Figueredo para executar o homicídio, foi condenado a 14 anos de reclusão;

, acusado de contratar o policial militar Ademá Figueredo para executar o homicídio, foi condenado a 14 anos de reclusão; Ademá Figueredo Aguiar Filho , apontado como autor dos disparos, foi condenado a 16 anos de reclusão;

, apontado como autor dos disparos, foi condenado a 16 anos de reclusão; Marcus Vinícius Pereira Xavier, que teria ajudado os outros a planejar o homicídio, foi condenado a 14 anos de reclusão.

O quinto réu, Djalma Gomes da Silva, acusado de ter ajudado no planejamento do assassinato e também atrapalhado as investigações, foi absolvido na ocasião.

Críticas ao clube

O crime aconteceu em 5 de julho de 2012, em uma região nobre de Goiânia. Valério Luiz foi morto aos 49 anos, após sair da rádio em que trabalhava. Conforme a denúncia realizada em fevereiro de 2013, o homicídio foi motivado pelas constantes críticas realizadas pelo comentarista esportivo contra o Atlético-GO, time em que Maurício era então vice-presidente.

Os acusados de envolvimento no crime se tornaram réus em março de 2013 e a pronúncia foi realizada pela Justiça de Goiás em agosto do ano seguinte. O grupo de acusados recorreu com recursos que chegaram ao Supremo Tribunal da Justiça (STJ) e ao Supremo Tribunal Federal (STF), que confirmou a decisão. O júri, então, foi marcado para junho de 2020, mas devido à pandemia da Covid-19 foi adiado para 14 de março deste ano.

No entanto, a data do julgamento foi novamente mudada mais outras três vezes em 2022. A primeira, em 14 de março, foi provocada após o advogado de defesa de Maurício Sampaio deixar o caso. Em seguida, no dia 2 de maio, os representantes do mesmo abandonaram o plenário afirmando que o juiz não era imparcial. Em 14 de junho, um jurado passou mal no segundo dia de julgamento e, com isso, o júri foi dissolvido.

Tribunal do Júri

Presidido pelo juiz Lourival Machado da Costa, da 4ª Vara Criminal de Crimes Dolosos Contra a Vida, o julgamento começou na segunda-feira (7) e durou três dias.

O primeiro dia foi usado para ouvir as testemunhas da acusação. Foram elas:

Um colega de trabalho de Valério Luiz, que não quis ser identificado;

Hellyton Carvalho, delegado que esteve à frente das investigações, que concluiu o inquérito e remeteu à Justiça;

André Isac da Silva, radialista que também atuou com a vítima;

Daniel de Almeida Santana, advogado e cronista esportivo;

Irismar Dantas, interventor de cartório.

No dia seguinte, foi a vez da defesa apresentar as testemunhas. Foram elas:

Joel Datena, jornalista que tinha Ademá Figueiredo como segurança;

Adson Batista, atual presidente Executivo do Atlético Clube Goianiense;

Marcos Egídio, advogado do Atlético-GO.

No Tribunal, os advogados de defesa dos réus destacaram a suposta falta de provas contra os clientes.

