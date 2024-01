Caso Barletta: defesa volta a cobrar valores ao Ceará e reafirma desejo de romper contrato

A novela entre Ceará e o atacante Barletta ganhou mais um episódio após a defesa do jogador contra-notificar o clube alegando que ainda existem dívidas a serem pagas. O documento de defesa ainda afirma que o alvinegro efetuou o pagamento tardio de parte dos débitos e, por esse motivo, o atleta tem a opção de escolher ou não se reapresentar ao time.

O Ceará anteriormente havia afirmado que realizou todos os pagamentos, mas a defesa de Barletta alega que só foram pagos as seguintes dívidas: seis meses de FGTS, o 13º Salário de 2024 e os direitos de imagem de outubro e novembro de 2023.

Segundo a contra-notificação, ainda resta ao clube quitar as dívidas de luvas (R$100.000,00), direito de imagem de dezembro de 2023 (R$56.000,00), e percentual das férias integrais de 2023.

O Diário do Nordeste entrou em contato com o setor jurídico do clube, que optou por não se manifestar sobre a contra-notificação.

ENTENDA O CASO

Contratado no final de julho de 2023, o atacante Chrystian Barletta acionou o clube na justiça pelo atraso de verbas salariais, direito de imagem, FGTS e luvas. De acordo com a defesa do atleta, os valores em atraso, somados, chegariam perto de R$ 1 milhão. Além disso, o jogador também solicitou a rescisão do seu contrato de forma indireta, o que faria com que ele ficasse livre no mercado e tivesse a direito a receber uma cláusula compensatória desportiva, referente ao restante do contrato, o que daria algo em torno de R$ 12 milhões, valor geral da causa.

O Vovô afirmou que realizou o pagamento dos valores que devia ao atleta e o Departamento Jurídico do clube peticionou junto à Justiça, no dia 25 de janeiro, a manutenção do indeferimento para a rescisão indireta do contrato do atacante.

O jurídico havia dito que "se a liminar não for reconsiderada e o atleta não se apresentar, vai virar um caso Leandro Carvalho, pois nós vamos notificar e ele vai ter que vir para o clube".

Mas segundo a defesa do atleta, os pagamentos foram efetuados de forma tardia, deixando o atleta livre para se reapresentar ou não.

*Sob supervisão de João Bandeira Neto