Caso Barletta: após pagamento, Ceará se manifesta em processo e espera reapresentação do atleta

O Ceará realizou o pagamento dos valores que devia ao atleta Chrystian Barletta na quarta-feira (24), e o Departamento Jurídico do clube peticionou, nesta quinta (25), a manutenção do indeferimento para a rescisão indireta do contrato do atacante, solicitada à Justiça.

Em entrevista ao programa Show do Esporte, da Verdinha FM 92.5, o diretor jurídico do Vovô, Fred Bandeira, disse que o clube está confiante que a juíza do caso não vai reconsiderar a negativa de liminar solicitada pela defesa do jogador e com isso o atleta terá que se reapresentar em Porangabuçu.

“A decisão do atleta foi um tanto quanto precipitada, ele tem vínculo com o Ceará, inclusive não está se apresentando e está culminando em falta no seu labor. Então, ela (a juíza) não vai julgar, com certeza, essa reconsideração ou não da liminar amanhã (quinta-feira) ou sexta, deve deixar para a audiência de conciliação (dia 30 de janeiro) ou até depois da audiência de conciliação. E se nessa audiência essa liminar não for reconsiderada, ponto um: não cabe recurso. Ponto dois: o atleta vai ter que se apresentar ao clube sim; e o que vai ser feito com ele compete ao departamento de futebol, não compete a mim. Ponto três: o Ceará vai cumprir com suas obrigações para com o jogador", disse, em entrevista concedida na noite de quarta-feira à Verdinha.

O diretor jurídico do Vovô esclareceu ainda que "se a liminar não for reconsiderada e o atleta não se apresentar, vai virar um caso Leandro Carvalho, pois nós vamos notificar e ele vai ter que vir para o clube"

Bandeira admite, porém, que mesmo se a Justiça obrigar o atleta a se reapresentar e cumprir contrato com o Ceará, é possível que ele não permaneça. "Estamos dispostos a negociar, mas aí a gente tem que sentar com o atleta, com a empresa que o representa, com o advogado também, e a gente entra de igual para igual", comentou.

Renegociação

Com relação aos 46 milhões em dívidas fiscais que o Ceará possui, Fred Bandeira esclareceu que o clube já está em processo de renegociação com a Justiça que fará o valor cair consideravelmente, além de ser parcelado em 148 meses (pouco mais de 12 anos).

"Nós teremos, em média, parcelas mensais de R$ 250 mil. Se acumulou (a dívida) porque em alguns momentos, e aí é questão de gestão, se priorizou o pagamento em dias das folhas. O Ceará sempre pagou em dias todos os seus jogadores, essas turbulências tem as suas devidas justificativas, a auditoria independente está vendo e vai apontando isso. Então nós iremos sanar. Nós temos valores a receber, só da Liga Forte União temos 30 milhões contingenciados", explicou.

Bandeira também justificou o motivo desse valor referente à Liga ainda não ter sido liberado e afirmou que o presidente do Ceará, João Paulo Silva, se movimenta para conseguir a verba.

"João Paulo está em constantes negociações e idas ao Rio de Janeiro, tratando com o presidente Ednaldo (da CBF). O Problema da Liga [...] é em relação a empresa de transmissão da Série B do ano de 2025, todos os clubes da Série B ficaram dessa forma. Então, previsão (de liberação do valor) não há, mas esse dinheiro há de sair", garantiu.