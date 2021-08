Casemiro renova contrato com Real Madrid até 2025

O Real Madrid anunicou nesta sexta-feira (27) a renovação de contrato com o volante Casemiro até a temporada de 2025. O contrato anterior era até 2023, sendo o movimento de expansão uma maior garantia da sequência do brasileiro.

A chegada ao clube ocorreu em 2013, adquirido do São Paulo. A consolidação ocorreu após empréstimo ao Porto, de Portugal, firmando-se como titular absoluto do meio-campo e também da Seleção Brasileira comandada pelo técnico Tite.

Do elenco atual, tem status de ídolos pelo papel decisivo nas conquistas da Liga dos Campeões de 2015/16, 2016/17 e 2017/18. Ao todo, são 13 títulos, sendo também um bicampeonato espanhol, três vezes o Mundial de Clubes, uma da Copa do Rei, dois da Supercopa da Europa e dois da Supercopa da Espanha. Casemiro atuou em 288 jogos, com 30 gols marcados.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte