Casagrande critica jogadores que faltaram ao velório de Pelé: 'falta de respeito'

O ex-jogador Walter Casagrande criticou nesta terça-feira (3), em coluna publicada no UOL Esporte, os jogadores que não foram ao velório de Pelé, realizado no início desta semana, em Santos (SP). Ao longo do velório, que durou cerca de 24 horas, alguns jogadores, ex-jogadores e treinadores foram à Vila Belmiro prestar as últimas homenagens ao “Rei”.

“Não vou generalizar, mas a grande maioria tem mágoa do Rei. Porque quando ele era comentarista da Band e, depois, da Globo, fez críticas em alguns momentos”, afirmou Casagrande, analisando as possíveis justificativas para a ausência de alguns ex-jogadores da Seleção Brasileira no velório de Pelé.

“Não aceitaram críticas do Rei do futebol. Sem dúvida, chamaram Pelé de ultrapassado ou disseram que não entendia nada de futebol. O tempo passou, mas a mágoa desses mimados, não. Nunca dedicaram nada ao Rei. Nenhuma fala, nenhuma homenagem, simplesmente ignoraram a existência do Rei Pelé”, completou o comentarista.

JOGADORES QUE FORAM AO VELÓRIO DE PELÉ

Clodoaldo

Mauro Silva

Zé Roberto

Elano

Paulo Roberto Falcão

Neto

Careca

Emerson Sheik

Marcelinho Carioca

Manoel Maria (companheiro de equipe de Pelé no Santos)

Lima (companheiro de equipe de Pelé no Santos)

Abel (companheiro de equipe de Pelé no Santos)

Marcos Leonardo (atual jogador do Santos)

ngelo (atual jogador do Santos)

Zanocelo (atual jogador do Santos)

Soteldo (atual jogador do Santos)

Pirani (atual jogador do Santos)

Maicon (atual jogador do Santos)

João Paulo (atual jogador do Santos)

Alex (atual jogador do Santos)

Patati (atual jogador do Santos)

Ivonei (atual jogador do Santos)

Atual elenco completo do sub-20 do Santos

Odair Hellmann (atual técnico do Santos)

Léo (ex-jogador do Santos)

Serginho Chulapa (ex-jogador do Santos)

Ricardo Oliveira (ex-jogador do Santos)

Aranha (ex-goleiro do Santos)

Macedo (ex-jogador do Santos)

Jamelli (ex-jogador do Santos)

Aguinaldo (ex-jogador do Santos)

Narciso (ex-jogador do Santos)

Índio (ex-jogador do Santos)

Geninho (ex-técnico do Santos)

Lalá (ex-jogador do Santos)

Afonsinho (ex-jogador do Santos)

Marcelo Passos (ex-jogador do Santos)

Madson (ex-jogador do Santos)

Germano (ex-jogador do Santos)

Marcelo Fernandes (ex-jogador do Santos)

Rodrigão (ex-jogador do Santos)