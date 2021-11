Casa dos pais de Maradona, carta de Fidel Castro e dois carros BMW do jogador vão a leilão online

A casa que Diego Maradona deu de presente aos pais, dois carros BMW e uma carta do falecido líder cubano Fidel Castro integram o lote de bens do ídolo do futebol, morto há quase um ano, que vão a leilão em 19 de dezembro.

O leilão online será realizado com o aval dos herdeiros do ex-capitão da seleção argentina, campeã do mundo no México-1986. Veículos, imóveis e objetos pessoais serão leiloados por ordem da juíza Luciana Tedesco.

O acordo exclui do leilão os bens sucessórios com valor sentimental, como prêmios ou camisetas que Maradona ganhou de presente de outros esportistas.

A venda ocorrerá dias depois das homenagens previstas para 25 de novembro, data do primeiro aniversário da morte do mítico jogador por uma crise cardiorrespiratória.

Outros itens

Entre os objetos, guardados em contêineres, há aparelhos de ginástica, televisores e roupas esportivas.

A carta de Fidel Castro foi fruto da amizade que Maradona cultivou com o líder revolucionário durante sua temporada em Cuba para superar o pior momento da dependência química, que o deixou duas vezes à beira da morte na primeira década deste século.

Um dos BMW tem a assinatura do ex-jogador gravada no para-brisas. Seu valor inicial é de 165.000 dólares.

Outro veículo que irá a leilão é uma minivan Hyundai, que Maradona usava para se deslocar por Buenos Aires. A casa que o craque deu de presente à sua mãe, dona Tota, e seu pai, dom Chitoro, fica no bairro de Villa Devoto, na capital argentina.

Uma empresa imobiliária licitará em breve os sites na internet, que permitirão aos interessados fazer lances de qualquer lugar do mundo.

O valor arrecadado irá para o pagamento de dívidas e despesas, sem ser distribuído entre os herdeiros, entre os quais estão suas filhas e filhos.