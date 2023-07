Casa de Emerson Fittipaldi é invadida e ladrões levam cerca de R$1,3 milhão

Primeiro brasileiro a ser campeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi teve a casa invadida por ladrões na cidade de Brescia, na Itália. Cerca de 250 mil euros (R$1,3 milhão) em joias e relógios de luxo foram levados.

A polícia chegou a acessar as câmeras de vigilância da região onde o brasileiro mora. Porém, os invasores ainda não foram identificados. As informações são do jornal Corriere della Sera.

Fittipaldi mora na Itália há bastante tempo. Em 2022, ele chegou a concorrer ao senado no país. Ele está com 76 anos e é bicampeão da Fórmula 1 (1972 e 1974).