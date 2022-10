Cartolouco é impedido de viajar para a final da Libertadores por portar apenas RG Digital

O influenciador Lucas Strabko, mais conhecido como Cartolouco, foi impedido de viajar para a final da Libertadores da América por portar apenas o RG Digital. Nas redes sociais, o youtuber lamentou a decisão da empresa aérea, afirmando que o documento eletrônico é válido para viagens no Mercosul.

“Gente, o sonho acabou. O sonho da minha vida, pegar uma final de Libertadores, fora do Brasil, uma baita final dessa… estou com o RG Digital, todos os lugares falam que pode, tem o código de verificação, tentei explicar para os caras, mas infelizmente não é aceito. Então, não vou poder viajar. Vão ter outras chances.”

O jornalista ainda relatou estar sendo tratado “como bandido” ao ser impedido de sair do aeroporto.

“Que dia surreal. Acabou com meu sonho. Alô, Gol, o RG Digital pode no Mercosul, minha vida. Acabou com o sonho de uma pessoa que não precisava hoje. Lamentável, gente. […] A gente não pode sair do aeroporto. Os caras não deixam a gente viajar e não podemos sair do aeroporto também. Estou sendo tratado como bandido. Eu sou um trabalhador, um youtuber, jornalista, sendo tratado como bandido. Surreal.”

A final da Libertadores da América acontece neste sábado (29) entre Flamengo e Athletico-PR, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guyaquil (EQU). A bola rola às 17h (horário de Brasília).

