Cartagena x Lugo: confira horário, onde assistir e palpites

Neste sábado, dia 24 de março de 2023, Cartagena e Lugo se enfrentam pela 33ª rodada da Liga Adelante, em um jogo que promete ser muito disputado. A partida acontece às 17h no Estádio Municipal Cartagonova, em Cartagena. Será transmitido ao vivo pelo serviço de streaming Star+.

HISTÓRICO DE CONFRONTOS E CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES

As duas equipes empataram por 1 a 1 no último confronto entre elas, em novembro de 2022, em partida válida pela mesma competição. Nos últimos cinco jogos entre Cartagena e Lugo, cada equipe venceu duas partidas e houve um empate.

O Cartagena ocupa atualmente a 8ª colocação da Liga Adelante, com 44 pontos conquistados em 32 partidas. Já o Lugo é o 21º colocado, com 24 pontos. Apesar da diferença na tabela, ambos os times estão em condições ruins quando jogam em seus domínios: o Cartagena é o 17º colocado como mandante, enquanto o Lugo é o 20º visitante.

ANÁLISE DAS EQUIPES

O Cartagena vem de duas derrotas seguidas, mas tem um ataque participativo que tem marcado com regularidade. Já o Lugo não vence há onze rodadas, mas vem de três jogos sem derrota. No entanto, sua defesa tem sido um problema, sendo a segunda pior da competição.

O Cartagena deve jogar no 4-3-3, com destaque para o meia articulador Pablo de Blasis. Por sua vez, o Lugo deve utilizar o 4-3-3, organizando as jogadas pelas alas. O centroavante Joselu Moreno, do Lugo, está lesionado e não joga.

A previsão para a partida é de um jogo com muitos gols, tendo em vista a condição ruim de ambas as defesas. Portanto, a sugestão do mercado é de mais de 1,5 gols na partida, com odd de 1.50.