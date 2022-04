Carlos Carvalhal pode ser o novo técnico do Burnley

Sempre cotado em times brasileiros sem treinador, o português Carlos Carvalhal está agora na mira do futebol inglês. O Burnley, que demitiu o técnico Sean Dyche na última semana, quer contar com o profissional, segundo a imprensa inglesa.

Carvalhal é o atual treinador do Braga, mas termina o vínculo com a equipe portuguesa no final desta temporada, no meio do ano.

Wayne Rooney na lista

Outros nomes também estão na mira do Burnley. Sam Allardyce seria um dos alvos, mas o pouco tempo restante contra o descenço é motivo de rejeição.

Wayne Rooney, atual comandante do Derby County, e Chris Wilder, do Middlesbrough, são outros nomes apontados, mas de difícil alcance, segundo as informações.

O Burnley corre contra o tempo para evitar o rebaixamento. São apenas 7 jogos e a equipe precisar ultrapassar o Everton, primeira equipe fora da zona. São 4 pontos de diferença.