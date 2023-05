Ancelotti desconversa sobre prazo de resposta para convite da Seleção Brasileira: ‘uma bobagem’

O técnico italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, desconversou sobre o prazo da CBF para responder ao convite de comandar a Seleção Brasileira. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (1º), o treinador ressaltou que não foi procurado pela entidade e que considera a data uma ‘bobagem’.

Carlo Ancelotti Técnico do Real Madrid “Já disse que não falo do meu futuro, mas respondo que a data limite é uma bobagem. Mas não falo do meu futuro [...] Não há data limite porque não falei com ninguém (CBF). Não falo do meu futuro”.

O prazo citado é 25 de maio. Segundo o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, esse é o tempo limite para uma resposta de Ancelotti, tratado como plano A para substituir Tite, que entregou o cargo após a Copa do Mundo de 2022. Depois da data, a entidade buscará para novos nomes.

O contrato do italiano com o Real Madrid é até junho de 2024. Atual campeão do Mundial de Clubes, da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol, o clube merengue também deseja a continuidade do trabalho. No time, Ancelotti lidera os brasileiros Éder Militão, Rodrygo e Vini Jr.