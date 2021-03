Carisma e conhecimento: em alta, técnico Guto Ferreira completa um ano no comando do Ceará

Há exatamente 365 dias, uma decisão que nem mesmo partiu do Ceará mudou, para melhor, o futuro do clube. O então treinador Enderson Moreira aceitou convite do Cruzeiro e deixou Porangabuçu, sendo sucedido, no mesmo 18 de março de 2020, por Guto Ferreira, que nesta quinta-feira (18) completa um ano no comando do Alvinegro.

Com carisma, o 'Gordiola' caiu rapidamente nos braços da torcida, com direito a bonequinho e tudo, mas o trabalho realizado vai muito além disso. Guto entende muito de futebol. Entre bons resultados, um título invicto e o estabelecimento de uma equipe competitiva, ele pode celebrar a data vivendo momento de alta no clube.

Legenda: Guto Ferreira mostra o "Gutinho", mascote criado em homenagem ao treinador Foto: Foto: Reprodução

Mas se engana quem pensa que a caminhada até este ponto foi de facilidade. Pelo contrário. A trajetória de Guto no Vovô começou de forma completamente inédita e os últimos 12 meses trazem aprendizados para o futuro.

Acerto rápido

Legenda: Acertos de contratação e renovação entre Ceará e Guto ocorreram de forma rápida Foto: Felipe Santos/divulgação

No mesmo momento em que anunciou a saída de Enderson, o Ceará também divulgou o acerto com Guto. Ele foi o primeiro nome buscado pela diretoria alvinegra e a negociação foi rápida por já contar com interesse das duas partes.

"Eu já havia tentado contratar o Guto antes, mas ele estava no Sport e não quis interromper o trabalho. Desta vez, algumas pessoas próximas, do meio do futebol, até falavam que ele estava torcendo para o Enderson aceitar o Cruzeiro porque ele queria vir pra cá", já revelou anteriormente o presidente Robinson de Castro, em entrevista.

Início de trabalho

Por motivos óbvios, os primeiros dias de Guto Ferreira como técnico do Ceará foram atípicos, por decorrência da pandemia da Covid-19, que o impossibilitou de vir rapidamente até a capital cearense. Mas isso não significa que ele não iniciou os trabalhos.

Os contatos e as primeiras reuniões com o departamento de futebol do Alvinegro eram frequentes e ocorriam online. Além de informações gerais sobre o clube, recebeu também detalhes importantes do elenco de jogadores, do dia a dia em Porangabuçu e do funcionamento dos departamentos.

O treinador somente comandou o primeiro treinamento presencial em 3 de junho, quase 75 dias após ser anunciado para o cargo.

Estreia, título e consolidação

A estreia oficial veio da melhor forma possível, com goleada sobre o Barbalha por 5 a 0, no dia 13 de julho. Porém, dias depois, foi derrotado por 2 a 1 para o Fortaleza, em Clássico-Rei válido pelo Campeonato Cearense, o que já gerou algumas críticas de torcedores.

Mas a dúvida não durou muito. Após vencer o Ferroviário por 1 a 0 na semifinal do Estadual, o Alvinegro embarcou para Salvador e venceu CRB, Vitória, Fortaleza e Bahia (2x), sacramentando o bicampeonato invicto da Copa do Nordeste.

Legenda: Guto Ferreira foi bicampeão da Copa do Nordeste Foto: Reprodução/VozãoTV

A conquista deu mais respaldo e consolidação a Guto, que pôde ter mais tranquilidade para iniciar o Brasileirão.

Mais que isso, deixou perceptível a identidade implementada pelo treinador. Um time organizado, que marca forte, com entrega coletiva e, sobretudo, muita velocidade nas transições para contra-atacar os adversários com eficiência. Esta foi também a cara do Vovô na Copa do Brasil e no Brasileirão, com duas excelentes campanhas nas duas competições.

O técnico é conhecido também pela excelente gestão de grupo. A boa relação com os atletas é um dos pontos sempre destacados por todos que fazem o Ceará.

Números e marcas

Até aqui, Guto Ferreira comandou o Ceará em 59 jogos, com 26 vitórias, 14 empates e 19 derrotas. Destas partidas, 55 foram na temporada 2020 (25 vitórias, 12 empates e 18 derrotas) e 4 na temporada 2021 (1 vitória, 2 empates e 1 derrota).

Além do título do Nordestão, ele foi o primeiro treinador a iniciar e terminar a Série A pelo Alvinegro desde que a competição passou a ser disputada no atual formato e também o comandante de um dos melhores anos na história do Alvinegro.

Olho no futuro

Estava claro que o interesse do clube era de permanecer, bem como o de Guto. Neste período, construiu-se uma relação aberta, transparente e positiva entre a comissão técnica e diretoria do Ceará. A renovação ocorreu sem maiores problemas e o treinador tem a oportunidade, agora, de participar de todo o planejamento do Vovô para a temporada 2021.

Aliando a estrutura que tem montado fora de campo e a boa gestão que pratica há anos com os bons resultados esportivos vindos do time comandado pelo Gordiola, o torcedor do Ceará pode acreditar que o futuro é promissor.

Legenda: O técnico Guto Ferreira participou ativamente no planejamento do clube para 2021 Foto: Thiago Gadelha/SVM