Cariri x Iguatu: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Cariri recebe o Iguatu nesta segunda-feira (3), às 20 horas, no estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte (CE), em jogo pela 4ª rodada do Campeonato Cearense 2025.

A partida é considerada um duelo dos 'desesperados' no Campeonato. Enquanto o Cariri vem de 3 derrotas e 14 gols sofridos, na última colocação do Grupo A, ainda sem pontos, o Iguatu tem apenas um, e está na última colocação do Grupo B.

Legenda: O Iguatu precisa vencer para manter as chances de classificação para as quartas do Estadual Foto: Pedro Yank | ADI

Só uma vitória manteria as chances de classificação para ambos na última rodada. Quem perder está praticamente eliminado e fadado ao quadrangular do ebaixamento.

O Indio Kariri demitiu Adelmo Soares após a 3ª derrota - a goleada de 4 a 0 para o Tirol - e contratou Edson Leivinha como novo técnico.

No Azulão do Centro-Sul, uma vitória dois gols de diferença pode levá-lo ao 3º lugar da chave, ultrapassando Ferroviário e Barbalha pelo saldo de gols.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

FCF TV

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Cariri

Jackson, Elizeu, Charles, Paulo Martins, Victor Santos, Breno, Da Silva, Caio Soares, Dalvan, Henrique Ceará (Carlison Santos) e Bacurau (Jean). Técnico: Edson Leivinha

Iguatu Mauro, Richard Escobar (Lalim), Wagner Vidal, Davy, Léo Carioca, Geovani Silva, Thalison (Guilherme Farias), Regino Sousa, Mateuzinho, Matías Verdún e Israel (Robert). Técnico: Dico Woolley