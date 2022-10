Capixaba comemora melhor fase da carreira no Fortaleza e diz que ainda não pensa sobre 2023

Juninho Capixaba viveu uma noite de gala contra o Coritiba, na última quinta-feira (27). O jogador foi responsável por dois belos gols na vitória por 3x1 do Fortaleza na Arena Castelão. A fase, para ele, é a melhor da sua carreira.

“Momentos passados ficaram no passado (…) para mim esse é meu melhor momento. Estou feliz, minha família está feliz, acredito que estou desempenhando uma regularidade aqui que talvez eu ainda não havia feito por nenhum outro clube. Me sinto muito mais preparado, tanto na fase ofensiva quanto defensiva”, afirma.

Nessa temporada, ele balançou as redes em três oportunidades e tem oito assistências anotadas. Além disso, dentre todos os jogadores do Fortaleza, ele lidera em quesitos como passes e cruzamentos certos, bolas roubadas e assistências na Série A.

Capixaba chegou em janeiro deste ano por empréstimo. O contrato do jogador termina no fim desta temporada e alguns clubes já manifestaram interesse na sua contratação. Mas sobre o futuro, ele foi firme ao dizer que não está pensando nisso no momento.

“Eu continuo fazendo meu trabalho. No dia a dia eu tenho focado no Fortaleza e em conseguir nossos objetivos. Minha cabeça continua nisso, não posso pensar no amanhã ainda, a gente tem que viver o hoje com calma. Acredito que meu empresário, junto a mim, no final da temporada pode decidir e tomar a melhor decisão para minha carreira. Talvez nas férias a gente tome essa decisão”, pontua.

Juninho Capixaba entrou em campo pelo Fortaleza em 55 oportunidades. São três gols e oito assistências até aqui.

