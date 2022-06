Capitão Luiz Otávio comemora a marca de 250 jogos vestindo a camisa do Ceará

Ídolo da torcida alvinegra, o zagueiro Luiz Otávio alcançou mais uma meta importante na sua história dentro do Ceará. No confronto contra o Fortaleza, realizado na última quarta- feira (1ª), além de celebrar a vitória do Alvinegro por 1 a zero em cima do rival, o jogador também comemorou o número de 250 jogos disputados pelo clube.

Contratado em 2017, Luiz Otávio foi peça importante no acesso do Vozão à Série A do Campeonato Brasileiro, que aconteceu no mesmo ano da sua chegada. Nas cinco temporadas que defendeu a camisa do Ceará, o capitão coleciona números e títulos expressivos. Foram dois Campeonatos Cearenses (2017 e 2018) e a Copa do Nordeste (2020) conquistada de forma invicta.

Legenda: Clube homenageou o feito do jogador com uma arte especial Foto: Divulgação/Ceará SC

Vestindo a já consagrada camisa 13, o defensor se firmou como homem de referência na defesa alvinegra e foi titular absoluto desde sua primeira temporada. Do elenco atual, é o jogador que está a mais tempo no clube.

Luiz Otávio aproveitou a vitória da equipe e a comemoração dos 108 anos do clube, para expressar o orgulho de defender o Alvinegro de Porangabuçu.

“É uma honra vestir esse manto e defender essas cores. São 108 anos de muita tradição. Nada melhor do que uma vitória no Clássico-Rei para começar as comemorações. Feliz demais. Deus seguirá nos guiando para o caminho das vitórias”, afirmou pelas redes sociais.

Números de Luiz Otávio pelo Ceará:

Jogos: 250

Gols: 9

Assistências: 4

Títulos: Campeonato Cearense (2017 e 2018) e Copa do Nordeste (2020)