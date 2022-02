Capitão do Fortaleza, Tinga responde Tiago Nunes e diz que Tricolor é o "time da moda"

O primeiro Clássico-Rei do ano terminou empatado, mas continua rendendo provocações. A fala do técnico Tiago Nunes, do Ceará, em entrevista coletiva após a partida do último sábado (5), teve resposta de Tinga, capitão do Fortaleza. Nesta segunda-feira (7), o camisa 2 fez postagem nas redes sociais afirmando que o Tricolor é o time da moda.

Na entrevista pós-jogo, o treinador do Alvinegro fez uma provocação ao rival quando falou: "Nós somos o time do canal. Muitas vezes não somos o time mais bonito, não somos o time mais elegante. Não somos o time da moda. Até porque o time da moda é de outro bairro".

Em seu perfil no Instagram, Tinga postou uma foto marcando o perfil oficial do Fortaleza e com a seguinte legenda: "Boa semana a todos! @Fortalezaec #otimedamoda".

Legenda: Postagem de Tinga nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

As rede sociais têm sido espaço de provocações não apenas entre torcedores, mas também entre jogadores de Fortaleza e Ceará, que recentemente têm feito publicações alfinetando os rivais.

Dentro de campo, o 1º Clássico-Rei de 2022 terminou empatado em 1 a 1. O Ceará volta a campo para enfrentar o Globo-RN, na próxima quarta-feira (9), às 19h30min, na Arena Castelão. O Fortaleza jogará no sábado (12), contra o Náutico, às 17h45min, no Recife