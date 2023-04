Capitão do Ceará, Luiz Otávio projeta estreia na Série B contra o Ituano: ‘ir e pontuar’

Luiz Otávio, zagueiro e capitão do Ceará, voltará a disputar a segunda divisão do futebol brasileiro após seis anos. O jogador de 34 anos é um dos remanescentes do elenco do Vovô que conquistou o acesso à Série A do Brasileirão em 2017. Nesta sexta-feira (14), ele deve ir a campo na estreia do Alvinegro na competição, diante do Ituano.

“Ler bem o adversário, ler bem o jogo. O mais importante dentro da Série B sempre é ir e pontuar. O nosso objetivo é ir lá, fazer uma grande partida, concentrado, focado e voltar para casa com pontos”, disse o capitão do Ceará em relação a estreia da equipe na Série B. O jogo contra o Ituano acontece nesta sexta-feira (14), às 21h30, em Itu (SP).

Na temporada 2017, sua primeira com a camisa do Ceará, Luiz Otávio conquistou o acesso à elite do futebol brasileiro. Ele foi titular em 31 das 38 rodadas daquela edição da Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, Luiz permanece vestindo a camisa do Ceará. Em 2023, ele está disputando sua sétima temporada consecutiva pelo clube.

“O acesso com certeza marca a história do jogador no clube. Quem veste a camisa do Ceará, para vestir com garra, vontade, como se fosse sua família, sua casa. Quando o jogador tem responsabilidade, compromisso com sua família, quando entra em uma instituição, igual o Ceará, ele também tem o mesmo compromisso”, declarou o camisa 13.

