Capital x Botafogo pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Capital-DF x Botafogo se enfrentam pelo Copa do Brasil nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase do torneio nacional. O jogo será às 21h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. Vale ressaltar, no jogo de ida, realizado no Estádio Nilton Santos no Rio de Janeiro, o Glorioso goleou o time da capital nacional por 4 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida Capital x Botafogo, pela Copa do Brasil, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Capital: Reynaldo, Lennon, Pedro Romano, Richardson, Renan Luís; Felipe Guedes, Erick Varão, Falcão e Moisés; Rikelmi e Wallace Pernambucano. Técnico: Felipe Surian.

Botafogo: Léo Linck; Ponte, Danilo Barbosa, Jair, Alex Telles; Allan, Patrick de Paula; Nathan Fernandes, Santi Rodríguez, Jeffinho; Rwan Cruz. Técnico: Renato Paiva.

CAPITAL X BOTAFOGO | FICHA TÉCNICA