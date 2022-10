Cantor lança clipe de música com Wanda Nara, ex de Icardi, e cenas incomodam o jogador

Com o fim do relacionamento anunciado em setembro, Mauro Icardi e Wanda Nara permanecem com uma relação conturbada. Após o jogador assistir ao clipe da nova música do rapper "L-Gante", protagonizando cenas quentes com sua ex, Icardi viajou até a Argentina, sem o consentimento de seu clube, Galatasaray, para confrontar Wanda e convencê-la a voltar para a Turquia.

Em suas redes sociais o rapper chegou a publicar três imagens ao lado da modelo para fazer a divulgação de sua nova música. O que chama atenção durante os clipes é que L-Gante aparece vestido com um casaco do Palmeiras e do Internacional, ambos clubes brasileiros.

Esta não foi a primeira vez que Icardi viajou de forma inesperada atrás de Wanda, por esse motivo o clube se irritou com o jogador e com mais esse episódio o atleta corre o risco de ser dispensado pelo clube em que atua, na Turquia.

Wanda possui cinco filhos, Francesca, Isabella, Valentino, Benedicto e Constantino, sendo as duas meninas fruto do casamento com Icardi e os dois meninos do casamento passado com o ex jogador do Vasco, Maxi López.

Legenda: Cantor grava clipe de música com Wanda Nara e incomoda Icardi Foto: Reproduçao/Youtube