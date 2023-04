Cano e Hulk lideram lista de artilheiros dos 20 times da Série A nos estaduais de 2023; veja

Os 20 times da Série A do Campeonato Brasileiro de 2023 já encerraram as participações nos estaduais do ano. Atacante do Fluminense, Cano lidera a lista com 16 gols marcados no Carioca. Hulk, do Atlético-MG, vem em seguida com 11, no Mineiro. Pablo, do Athletico-PR, e Pedro, do Flamengo, fecham a lista do top 3.

Pelo Fortaleza, Lucero, Caio Alexandre e Thiago Galhardo marcaram três tentos cada para o Leão do Pici no Cearense. O Tricolor conquistou o pentacampeonato estadual e garantiu o 46º título do torneio no último sábado, diante do Ceará, na Arena Castelão.

Ao todo, dos 20 times que disputaram os estaduais, 9 conquistaram título das respectivas competiçoes: Fluminense, Atlético-MG, Athletico-PR, Goiás, Grêmio, Bahia, Cuiabá, Palmeiras e Fortaleza.

ARTILHEIROS DOS TIMES DA SÉRIE A NOS ESTADUAIS DE 2023

Fluminense - Cano (16)*

Atlético-MG - Hulk (11)*

Flamengo - Pedro (9)

Athletico-PR - Pablo (9)*

Corinthians - Róger Guedes (8)

Internacional - Pedro Henrique (8)

São Paulo - Galoppo (8)

Goiás - Nicolas (8)*

Grêmio - Luís Suárez (7)*

Bahia - Everaldo (6)*

Cuiabá - Isidro Pitta (6)*

Palmeiras - Rony (6) *

Vasco da Gama - Gabriel Pec e Pedro Raul (6)

Coritiba - Rodrigo Pinho (5)

Bragantino - Alerrandro (5)

América-MG - Wellington Paulista e Aloísio (4)

Botafogo - Gustavo Sauer e Tiquinho Soares (4)

Cruzeiro - Bruno Rodrigues (4)

Santos - Mendoza e Marcos Leonardo (4)

Fortaleza - Lucero, Caio Alexandre e Thiago Galhardo (3)*

*Equipes campeãs dos estaduais.