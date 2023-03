Candidato à presidência do Ceará, Gabriel Pontes fala propostas e motivação: 'é a volta da torcida'

O Jogada 1º Tempo, desta quinta-feira (23), recebeu o empresário e engenheiro civil Gabriel Pontes, candidato à presidência do Ceará Sporting Club pela chapa "Reconstrução do Gigante". Com eleição marcada para próxima quarta (29), o profissional de 31 anos falou das motivações e das principais propostas.

Gabriel Pontes Candidato à presidência do Ceará "Vou me apresentar como um grande torcedor, que acompanha o clube. O dia a dia do Ceará dita o meu humor, está na minha vida. A decisão de concorrer foi algo que mudou minha vida, o propósito que a gente assumiu, não só meu, mas de um grupo. É a volta da torcida, da união da torcida, e colocar o Ceará no centro de tudo. Eu trabalho como presidente de executivo há cinco anos, tenho conhecimento, então é um propósito que vamos batalhar até o fim".

Pontes também pontuou que a gestão anterior, encabeçada por Robinson de Castro, distanciou o torcedor. “A gente acredita que o modelo da gestão passada, do Robinson, não foi um modelo de sucesso. Os objetivos são títulos e torcida e se não alcançou isso, não chegou onde precisa", disse.

No conselho desde 2011, idealiza uma gestão mais participativa e transparente, com mudanças incisivas e apoio às alterações do estatuto do clube. Na chapa, o 1º vice-presidente é Nilo Saraiva.

Exclusiva com Gabriel Ponte no Jogada 1º Tempo

PROPOSTAS

Dentre as principais propostas, Gabriel Pontes pontuou o lançamento de um canal de transparência para explicar os investimentos do Ceará. Além disso, a definição de um planejamento estratégico.

Gabriel Pontes' Candidato à presidência do Ceará "A gente tem alguns pilares. A gente, torcida, tem que ter transparência no que a gente faz. Nos últimos seis anos, teve quase R$ 600 milhões de orçamento e não temos como saber onde foi o dinheiro. Queremos tornar o clube transparente, queremos uma aba de transparência, um canal de transparência, quais os objetivos, quais obras, para que saibam para onde a instituição está indo. Hoje, o Conselho também não sabe disso, e o Ceará é o time do povo, é da torcida”.

No âmbito das ações, pretende resgatar o clube para a torcida, com iniciativas como uma ouvidoria sobre a experiência dos jogos. Além disso, promover a profissionalização da gestão, com remuneração, valorização da marca e apoiar uma reformulação do estatuto, com a bandeira de que o sócio deve ter direito ao voto para a presidência da instituição.

"Não pode ser irresponsável e dizer que vai mudar tudo, temos campeonatos, no caso do futebol, não posso mexer a curto prazo, temos de fortalecer os caras (do futebol), dar autonomia para quem já está hoje, agora em outros setores, como o marketing, precisamos fazer mudanças e trazer retorno ao clube”, ponderou sobre mudanças na diretoria.

ENTREVISTAS

Nesta sexta-feira (24), o programa Jogada 1º Tempo recebe o empresário João Paulo, atual diretor financeiro do Ceará e candidato à presidência do clube pela chapa ‘Vozão de Todos’, com Alexandre Frota como 1º vice-presidente. A ideia é ouvir as propostas e motivações, a partir das 12h (de Brasília).

Vale ressaltar que a eleição alvinegra ocorre por conta da renúncia do então presidente Robinson de Castro, eleito no fim de 2021 para o triênio 2022-2024. Atualmente, a instituição tem Carlos Moraes, ex-2º vice-presidente da gestão anterior, como o presidente interino até a definição do novo gestor.