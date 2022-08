Candidato a deputado estadual faz piada com morte de Ayrton Senna em pleno horário eleitoral; veja

O candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, Claudio Cavalo, do MDB, fez piada com a morte de Ayrton Senna, na campanha política para conquistar votos dos gaúchos. Anteriormente, Cavalo ocupava o cargo de vereador em Eldorado do Sul.

Claudio Cavalo Candidato do MDB “Não quero ser o Ayrton Senna da política, não me deixe morrer na curva”, disse Claudio.

Que fala infeliz pic.twitter.com/xxmECSTgTG — Televisão no RS (@televisaonors) August 30, 2022

A postura de Claudio Cavalo repercutiu nas redes sociais e gerou críticas ao candidato emedebista.

Ex-piloto da Fórmula I, Senna faleceu em 1994, após chocar-se contra o muro do circuito de Ímola, na Itália.

Veja repercussões

Gente, que falta de noção e o mínimo de respeito o "slogan" do tal candidato claudio cavalo



"Não quero ser o Airton Senna da política, não me deixe morrer na curva"



🤢🤮🤮 — Lelê (@LGarces_) August 29, 2022

O cara mais sem noção do estado até agora. "Não quero ser um Ayrton Senna da política. Não me deixe morrer na curva..."



Um tal de Cláudio Cavalo.

Patético. — Sérgio Galvani (@sergiogalvani) August 29, 2022

Um tal de Cláudio Cavalo largou essa na propaganda eleitoral:

"Não quero ser o Ayrton Senna na política, não me deixe morrer na curva."

Realmente, é um cavalo mesmo. — Lucas Vargas 🚩⭐ (@lcvaargas) August 30, 2022

