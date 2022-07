Campinense x Ferroviário: veja onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário visita o Campinense, neste sábado (15), no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), às 17 horas, pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tubarão da Barra vem de vitória na rodada anterior, quando venceu a Aparecidense/GO no Elzir Cabral por 1 a 0, na estreia do técnico Francisco Diá.

O triunfo quebrou uma marca negativa de 6 jogos sem vencer e tirou o time coral do Z-4. Com 15 pontos, a equipe tem 1 de vantagem para o Confiança, time que abre a zona de rebaixamento e está 5 pontos do G-8.

O zagueiro Vitão destacou a importância do jogo, já que o Campinense é um rival direto na tabela . O time paraibano é o 19º colocado com 12 pontos, 3 a menos que o Ferrão.

Legenda: O zagueiro Vitão enfrentará pela 1ª vez seu ex-clube, o Campinense Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

"Sabemos da importancia do jogo. Precisamos vencer. A gente pode dar uma distanciada da parte debaixo. Queremos sair dessa zona incômoda do campeonato".

Sobre a chegada de Diá, que conquistou a primeira vitória no final de semana anterior, o zagueiro elogiou.

"Sabemos com o Diá gosta de jogar, o que ele pede. E espero que a gente mantenha o equilíbrio defensivo, que a gente consiga sair bem ao ataque e consigamos os resultados que o Ferroviário precisa".

Homenagem

A partida no estádio Amigão deve ser marcada por homenagens ao volante Ezequias, de 22 anos, que faleceu na última quarta-feira. O jogador foi diagnosticado com a leucemia no fim de junho de 2021 e, após o tratamento desgastante para tentar se curar da doença, ele não resistiu. O Campinense foi o último clube que ele defendeu profissionalmente.



Onde assistir a partida

TV NSports e Verdinha 810 AM

Palpites

inter@

Prováveis escalações

Campinense:

Mauro; Oliveira, Mateus Santana, Cleiton e Filipe Ramon; Magno, Jeferson e Dione; Emerson, Luiz Fernando e Hugo.. Técnico: Flávio Araújo.

Ferroviário:

Jonatan; Vitão, Emerson Santos e Fredson; Marcos Martins, Alemão, Breno, Natan Costa e Emerson, Dudu e Edson Cariús.Técnico: Francisco Diá

Ficha técnica | Campinense x Ferroviário

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Amigão, em Campina Grande (PB)

Data: 15/07/2022

Transmissão: TV NSports

