Campinense x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário enfrenta o Campinense neste sábado (5), às 17h30, no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), pela Copa do Nordeste. A partida é válida pela 6ª rodada da competição regional.

O Tubarão da Barra vem embalado após a classificação para a 2ª Fase da Copa do Brasil ao superar o Resende/RJ e quer voltar ao G4 do Nordestão.

O Ferroviário é o 5º do Grupo A com 7 pontos e Campinense é o 7º do Grupo B com 4 pontos.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no canal Nosso Futebol e no serviço OneFootball.

Palpite

inter@

Prováveis escalações

Campinense | Otávio Passos, Thiago Ennes, Diego Silva, William, Bruno Collaço, Paulo Victor, Ramires, Mauri, Diego Viana, Willian Anicete e Vanderlan. Técnico: Leston Júnior

Ferroviário | Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Alisson, Éder Lima e Zé Carlos; Lincoln, Felipe Guedes e Matheus Lima; Deyzinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.



Campinense x Ferroviário | Ficha técnica

Competição: Copa do Nordeste - 6ª rodada.

Estádio: Amigão, em Campina Grande

Data: 04/03/2023.

Horário: 17h30 (de Brasília).