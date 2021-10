Campinense 3 x 1 Atlético Cearense pela Série D: fim do jogo!

O Atlético Cearense encerrou neste sábado (30), às 16h, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), a campanha pela Série D do Campeonato Brasleiro. A Águia perdeu para o Campinense por 3 a 1 e foi eliminado da competição nacional. Apesar do resultado, o time cearense já conquistou a vaga para disputar a Série C em 2022.

Os gols da partida foram marcados por Anselmo e Marcos Nunes (duas vezes), para o Campinense, e Erick Pulga para o Atlético-CE.

Para conquistar a vaga na decisão, o Atlético precisa vencer no tempo normal. Em caso de empate, por qualquer quantidade de gols, a vaga será decidida nos pênaltis. Quem avançar enfrenta ABC ou Aparecidense na grande decisão.

No jogo de ida no Domingão, o Atlético jogou de portões fechados por decisão da diretoria e ainda assim não se opôs a presença de público no jogo de hoje na Paraíba, em gesto nobre da presidente Maria Vieira.

O atacante Hitalo espera que o Atlético faça um grande jogo e saia classificado fora de casa, como fez diante da Ferroviária no jogo do acesso em Araraquara.

"Vai ser um grande jogo, muito importante para nós, para todos do Atlético. A gente vai tentar impôr o nosso jogo. Esperamos colocar em prática tudo que o professor pediu e sairmos classificados de lá", declarou o meia atacante.

Ficha Técnica

Competição: Série D do Brasileiro - Semifinal - Volta

Estádio: Amigão - Campina Grande - PB

Data: 30 de Outubro de 2021 - 16 horas

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima - PE

Assistentes: Clovis Amaral da Silva - PE e José Daniel Torres de Araujo - PE

Transmissão: TV Brasil e elevensports.com