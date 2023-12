Campeonato Turco é suspenso após agressão a árbitro; Presidente de clube é preso

O Campeonato Turco de futebol foi suspenso até nova ordem após um árbitro ter sido agredido por diversos homens, incluindo o presidente do clube Ankaragücü (que foi preso), em um novo episódio de violência associado ao esporte mais popular do país.

Segundo imagens transmitidas ao vivo pela televisão, o dirigente do clube de Ancara, Faruk Koca, entrou em campo após o apito final do duelo entre Ankaragücü e Rizespor e deu um soco no rosto do árbitro da partida, Halil Umut Meler. O Rizespor tinha acabado de empatar (1-1) nos acréscimos na casa de seu adversário, que teve um gol anulado.

Do chão, Meler tentou se proteger, mas foi chutado diversas vezes por pelo menos dois outros homens, supostamente membros do clube local.

"Meu cérebro enlouqueceu, minha visão ficou embaçada, não lembro o que fiz", declarou Koca à TV Beyaz após o ataque.

Nesta terça-feira (12), o presidente do Ankaragücü pediu desculpas ao árbitro. "Apresento minhas desculpas a Meler e sua família, à comunidade dos árbitros turcos, aos torcedores e à nossa nação", declarou o dirigente em um comunicado, no qual também anunciou sua renúncia à presidência do clube.

Boletim médico

O árbitro, que teve o olho esquerdo atingido, foi levado a um hospital. Segundo a agência de notícias Anadolu, o médico-chefe da unidade hospitalar Acibadem de Ancara informou que Meler sofreu um traumatismo craniano.

"Seu prognóstico vital não está comprometido. Há sangramento ao redor do olho esquerdo e um pequeno corte", explicou o Dr. Mehmet Yörübulut.

Legenda: Segundo a agência de notícias Anadolu, o médico-chefe da unidade hospitalar Acibadem de Ancara informou que Meler sofreu um traumatismo craniano. Foto: HANDOUT / TURKISH MINISTRY OF YOUTH AND SPORTS PRESS OFFICE / AFP

Foram presos

O ministro da Justiça da Turquia, Yilmaz Tunç, confirmou nesta terça-feira que três homens, incluindo o presidente do Ankaragücü, foram detidos. De acordo com a agência de notícias DHA, eles foram transferidos para a prisão de Sincan, nos arredores de Ancara.

Devido ao ocorrido, a Federação Turca de Futebol (TFF, na sigla em inglês) decidiu "adiar 'sine die' (sem uma data futura, na tradução livre)" todos os jogos do campeonato.

"Este ataque vil não foi cometido apenas contra Halil Umut Meler. Hoje, este ataque desumano e desprezível foi cometido contrato das partes interessadas no futebol turco", declarou a TFF, acrescentando que, "em coordenação como Estado, foram instaurados todos os procedimentos penais" contra os responsáveis pelo ato.